活跃通勤法令生效第二天 两小时内八辆“超重”个人代步工具遭扣押

活跃通勤法令昨天生效，陆路交通管理局活跃通勤执法小组今晚以测速枪和称重仪器在义顺一带展开执法行动，约两个小时内扣押了八辆超重的个人代步工具。

遭扣押的除了有八辆超过20公斤重量限制的电动踏板车，还有一辆未注册的电动脚踏车，但并没有骑士违法超速骑行。

今晚的执法行动由八名活跃通勤执法小组人员执行，他们以称重仪器测量经过的个人代步工具，也以测速枪测查脚踏车和个人代步工具的骑行速度，确保使用者须遵循车速限制，在人行道的时速不可超过15公里，在脚踏车道和共用道骑行则不可超过时速25公里。

活跃通勤法令昨天生效后，陆交局赋予了立法和执法权力，以管制脚踏车、电动脚踏车及个人代步工具在人行道、共用道和公路上的使用。当局也有权监管代步器材的零售。

媒体今晚受邀观察上述执法行动，陆交局执法组经理苏伟强受访时透露，活跃通勤法令昨天生效首日，执法小组如往常般在全岛多处展开行动，但并没有扣押任何脚踏车或个人代步工具，也没有开罚单，只向一些使用者发出劝告单，进行公众教育。

根据新生效法令，初次超速骑行的骑士可面对高达1000元的罚款，或坐牢不超过三个月，或两者兼施。若使用不合格的电动脚踏车或个人代步工具，初犯者可面对最高5000元的罚款，或坐牢不超过三个月，或两者兼施。

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