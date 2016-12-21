欧盟同意进一步加强枪支管理防范恐袭

（联合早报网讯）经过一年多的“持久战”，欧盟委员会20日终于同意进一步加强对枪支的管理以防范恐袭。

中新社报道，欧盟关于枪支管理的法规条例是在上世纪90年代通过的，相关的内容与规定明显滞后于时代的发展。尤其是法国首都巴黎去年接连发生恐袭，比利时首都布鲁塞尔等地今年又接连发生枪击恐袭，欧盟内部要求加强枪支管理的呼声日益高涨。

欧盟委员会轮值主席国斯洛伐克内长卡利尼亚克在介绍相关背景时说，自从欧洲接连遭受恐袭之后，现存相关法规的漏洞与缺陷需要及时弥补。

欧盟委员会披露的相关信息显示，欧盟将加强枪支的可跟踪管理，厂商及政府将就枪支的信息设立数据库，随时掌控枪支的使用信息。同时，欧盟还将进一步加强对枪支拆卸程序的管理，防止可疑分子利用拆卸过程中的漏洞使枪支流入非法分子之手。

外界此前十分关注欧盟是否能够禁止在民用市场上流通半自动步枪，尤其是在多次恐袭中现身的“AK47”。但是，迫于枪支生产厂商的游说，欧盟未能就禁止在民用市场上流通半自动步枪达成一致。

欧盟委员会主席容克说：“我们尽力去实现目标，力争减少恐怖分子使用杀伤性武器袭击学校、夏令营等地的风险。当然，我们原本可以走得更远一些。”

根据欧盟的规程，欧盟委员会关于进一步加强枪支管理的规定将在欧洲议会审议通过后实施。