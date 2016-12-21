美各大城市加强安保严防圣诞假日恐袭

（联合早报网讯）在柏林等欧洲多地发生一系列致命袭击事件之后，美国各大城市纷纷加强安保，特别针对圣诞节假日和市集，严防恐怖袭击。

据《今日美国》20日报道，纽约和芝加哥的执法官员表示，他们目前没有情报表明城市受到具体的威胁，但已经部署在圣诞节相关活动中增加警力，特别是拥挤的公共场所和假日聚会地。

德国柏林一圣诞市集19日发生卡车冲撞人群的恐怖袭击事件，造成12人死亡，近50人受伤。

纽约警察局副局长米勒说，该部门在全国最大城市的街道上派出了500名身穿制服的反恐警员，并在布莱恩特公园、哥伦布转盘广场和联合广场的三大圣诞节集市增加武装警力。

芝加哥警察局也在该市繁忙商业街区戴利广场的圣诞市场周围增加了巡警和自行车巡逻队。

波士顿市长沃尔什说，当局保持高度警惕，已在波士顿假日市场设置路障，警方也在监控社交媒体，留意潜在的攻击。华盛顿特区大都会警察局也表示，将继续准备应对任何欧洲恐袭残余对自己城市的影响。

美国广播公司引用纽约警察局一份声明说：“纽约警察局正在监测德国和世界各地的事件。该机构已经将紧急响应等训练有素的团队派遣到纽约市引人注目的位置。”

据报道，美国国务院20日再次发出关于圣诞市场和欧洲其他假日活动的警告。

上个月，国务院曾警告，欧洲面临恐怖主义袭击“更高风险”，特别是在节日期间，称有关于伊国组织及其联盟正计划在节假日集中攻击的“可信信息”。旅行警报已延长至2017年2月20日。