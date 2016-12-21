日本将打造大型巡视船强化尖阁列岛防卫

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三21日上午举行内阁会议，决定增加海上保安厅的尖阁列岛（中国称钓鱼岛）防卫经费，打造大型海上巡视船，添置专用监视侦察机，强化尖阁列岛的防卫。

日本新闻网报道，安倍在会议上表示，2016年，中国海警船等大量“侵入尖阁列岛附近日本领海”，威胁了日本离岛的安全，因此有必要强化对尖阁列岛的防卫力量。

内阁会议决定，立即召开相关中央省厅的大臣联席会议，制定出具体的强化对策。安倍将为此发表讲话，强调增加尖阁列岛防卫力量的重要性。

消息显示，鉴于中国海警船日益大型化，日本政府决定，打造一艘可以搭乘100名保安官的万吨级海上巡视船，以及添置一架监视侦察机，供负责尖阁列岛防卫任务的海上保安厅第11管区海上保安部使用。

为此，内阁决定在2017年度，给海上保安厅增拨100亿预算，使得海上保安厅的预算总额达到2100亿日元。

海上保安厅的消息说，到本月20日为止，2016年中国海警船“侵入尖阁列岛附近日本领海”的船已超过100艘。

在北方四岛领土问题遭遇重大挫折的背景下，安倍期望通过强化对尖阁列岛的管控，以显示“坚守疆土”的决心。但日本政府强化尖阁列岛的防卫，势必会引起中国政府的反弹，2017年的尖阁列岛局势，或趋紧张。