血检可预测心脏病风险

（联合早报网讯） 英国爱丁堡大学20日发布的研究显示，医生有望通过血检来预测心脏病风险，从而及早采取预防措施。

心肌损伤后，心肌肌钙蛋白复合物会释放到血液中，这种物质在血液中含量随后会逐步升高，并保持较长时间。因此，当一名病患出现心脏病症状时，往往需要接受相关血检以观察其中肌钙蛋白水平，医生再根据检测结果诊断患者是否患心脏病。

英国爱丁堡大学和格拉斯哥大学的研究人员招募3000多名胆固醇较高但没有心脏病史的人接受血检，观察他们的肌钙蛋白水平变化与心脏病风险的关系。这些人被随机分为两组，一组每天服用一次降血脂药普伐他汀，另一组则服用安慰剂。

研究人员在《美国心脏病学会杂志》上报告说，他们发现服用普伐他汀可以降低血液中肌钙蛋白水平，而且五年后，被测试者中血液肌钙蛋白水平下降最多的那些人，与肌钙蛋白水平上升最多的那些人相比，患心脏病几率要低五倍。

报告作者、爱丁堡大学教授米尔斯说，肌钙蛋白检查能够帮助医生更高效地鉴别出那些表面看起来健康但有心脏病隐患的人，从而尽早让他们接受有针对性的预防治疗。

研究人员同时表示，在推广血检预测心脏病前，医学界仍需要不同类型患者参与更大规模的临床试验来确认其有效性。