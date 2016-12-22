柏林袭击嫌凶身份查明 警方悬赏15万捉拿

（联合早报网讯）德国当局已查明柏林卡车袭击事件嫌凶的身份，此人是24岁的阿尼斯·阿姆里（Anis Amri），突尼斯人。德国检方已悬赏10万欧元（约15万新元）要将他逮捕归案。

德国联邦检察署周三（21日）宣布，德国16个联邦州的警员正对阿尼斯·阿姆里展开大规模搜捕行动。该署在声明中说：“阿尼斯·阿姆里身高1.78米，体重为75公斤，蓄黑发，棕色的眼睛。请小心，他可能非常暴力，且携带武器。”

当局指出，任何提供有关阿尼斯·阿姆里信息的人将获得10万欧元赏金。

阿尼斯·阿姆里涉嫌在周一（19日）晚间，驾驶大卡车闯入柏林一处繁华的圣诞市集，导致12人丧命，近50人受伤，其中多人重伤。伊斯兰国组织随后宣称对此案负责。

次案的性质、干案形式与法国尼斯7月14日发生的、造成84人死亡的恐袭案极其相似。

突尼斯安全负责人表示，突尼斯反恐宪兵大队周三已经讯问了嫌犯阿尼斯·阿姆里的父母和家人；他们居住在突尼斯中部。

阿尼斯·阿姆里有四个姐妹和一名兄弟。进入德国前，他先非法偷渡进入意大利，在意大利滞留三年，随后于去年进入德国。

根据德国当局说法，此人在柏林恐袭发生前，从11月份起已经被德国警方视为具有潜在危险，一则他几次改换姓名，二则他与激进伊斯兰分子网络联系密切，警方因此怀疑此人可能在准备发动恐怖袭击，将他列为司法重点调查目标。