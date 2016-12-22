日将与国际组织携手为亚洲提供反恐支持

（联合早报网讯）为防止亚洲不断扩大的恐怖及暴力极端主义，日本政府基本决定与国际组织合作推出遏制措施。

共同社报道，日本将通过促进女性和年轻人的创业以及教育，力争根除滋生恐怖主义的贫困。日本今天（22日）在内阁会议通过的2016年度第三次补充预算案中将列入相关经费。

亚洲反恐对策支援由首相安倍晋三今年5月在日美欧七国集团（G7）伊势志摩峰会上提出。这一构想通过对女性和年轻人的支援扩大伊斯兰稳健派势力的基础，有利于建设稳定的社会，使不同于军事行动的“日本式温和反恐措施”具体化。

据相关人士介绍，本次的支援对象地区是被指受极端组织伊斯兰国（IS）影响的印度尼西亚和孟加拉国等国。日本将分别与管理反恐和有组织犯罪对策的联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）、对女性和社会弱势群体进行支援的联合国开发计划署（UNDP）以及当地的非政府组织（NGO）合作开展实施。

具体而言，该计划将着眼于伊斯兰极端组织人员服刑的监狱成为恐怖主义线索的问题，对完善出狱人员的辅导制度提供支持，同时以极端思想影响扩大的地区为中心，对女性和年轻人提供教育经费援助，促进创业。

基于G7伊势志摩峰会上达成一致的“反恐对策行动计划”，将在亚洲普及G7现有的反恐对策经验，并对各国出入境管理、海关和治安领域人员进行培训、实施共同训练加强边境管理等。