(联合早报网讯)美国候任总统特朗普的过渡团队发布声明称,特朗普周三(21日)提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)领导新成立的白宫全国贸易委员会;纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场。

该声明称:“全国贸易委员会的成立进一步显示,特朗普决心让美国制造业再次变得伟大,并向每一名美国人提供拥有体面工作与薪资的机会。”

现年67岁的纳瓦罗是加州大学尔湾分校的教授,曾担任特朗普竞选期间的顾问。他撰写过几本书,其中之一是“致命中国:美国如何丢掉制造业”(Death by China: How America Lost its Manufacturing Base);这本书后来被制作成纪录片。

纳瓦罗敦促美国政府应停止奉行“一个中国”政策,但并未建议承认台湾,他表示无需采取不必要的举动刺激中国。不过,他建议逐步增强与台湾的联系,包括在潜艇研发计划中提供协助。