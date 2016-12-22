韩媒：中国电视台抄袭韩国节目成风

（联合早报网讯）中国政府发布“限韩令”后韩流内容对华出口受限，中国电视台抄袭韩国节目的现象增多。

韩联社引述韩国广电行业22日消息指出，明年上半年，中国将有7档抄袭韩国节目的综艺节目开播。鉴于此次调查以中国主要电视台为对象，预计抄袭事例要多于调查结果。

具体来看，湖南卫视抄袭韩国SBS电视台《英才发掘团》制作的《神奇的孩子》、抄袭tvN电视台《三时三餐》制作的《向往的生活》、抄袭《梦幻对唱》制作的《我想和你唱》第二季都将在周末黄金档播出。

江苏卫视则抄袭KBS第二频道《歌曲之争-胜负》和SBS电视台《神的声音》制作的《更好的声音》和《一唱到底》将在周六播出。

东方卫视将播出与SBS《丛林法则》相似的《花样好友记》和与《神的声音》相似的《天籁之战》。

该报道指出，中国大大小小的电视台有2000多个，抄袭韩国节目的预计要比想象的更多。

此前，中国电视台正式购买《Running Man》《无限挑战》《爸爸去哪儿》《我是歌手》等韩国人气节目的节目模式后进行了改编，韩国电视台因此获得巨大收益，参演这些节目的韩国艺人也一跃成为韩流明星。

如今，中国电视台以政府发布限韩令为由抄袭韩方节目，版权侵害问题再次浮出水面。