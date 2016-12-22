柏林袭击：突尼斯主嫌曾受德当局监控

（联合早报网讯）德国卡车袭击案的突尼斯主嫌曾因可能成为危险圣战士而受到长期注意，但他总能成功躲过德国当局的逮捕行动，免遭驱逐出境。

在柏林圣诞市集遭卡车袭击的事件发生两天后，欧洲已对阿尼斯·阿姆里（Anis Amri）发布逮捕令，并悬赏10万欧元（约15万新元）给提供线索者，并警告他可能会“相当暴力和持有武器”。

24岁的阿姆里曾犯有轻罪和贩毒前科。路透社引述司法消息源说，德国今年曾对他进行监控，以确认他是否策划一起抢劫案，以筹集资金购买枪械与同党发动恐怖袭击。

该消息来源证实了《图片报》（Bild）的报道，指当局因证据不足而停止监控行动。该报道说，阿姆里是在今年3月至9月受到当局的监控。

阿姆里是于2015年7月随难民潮来到德国，并向德国方面申请难民庇护，但其申请被驳回。然而，由于突尼斯当局一直不承认此人是突尼斯侨民，德国因此无法将他遣送回国。

德国当局透露，突尼斯刚在周三（21日）正式承认阿姆里拥有突尼斯国籍，并向德国方面提供可以驱逐回国的必须文件，可惜惨案已经发生。

德国《镜报》称，柏林当局认为阿姆里与伊斯兰苏菲派关系亲密，几个月前曾试图招聘一起发动恐袭的同伙。

同一消息来源指出，警方对案情经过进行分析后估计，周一晚间，阿姆里强行进入了波兰司机的大卡车。在恐袭发生的最初阶段，波兰司机应该还活着，并与嫌凶进行了搏斗。司机最后被杀害，但是嫌凶本人有可能在搏斗中受伤。