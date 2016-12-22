安倍珍珠港发言将强调日美同盟的未来

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三考虑在美国珍珠港亚利桑那纪念馆发表的讲话中，强调日美从敌对关系转变为同盟国这一战后和解进程的意义。

共同社报道，安倍考虑根据去年4月美国国会演讲，以及8月战后70周年谈话中表明的历史认识，相比对过去战争的“道歉”，将重点放在“同盟的未来”上。

本月20日，安倍在东京演讲时曾表明：“我和奥巴马总统将一同前往珍珠港。希望‘勿忘珍珠港’成为象征和解力量的口号。”

对美国而言，珍珠港是因遭偷袭而蒙受巨大损失的屈辱之地，“勿忘珍珠港”原本是发誓向日本复仇的口号。

共同社的报道指出，安倍将在当地献花并悼念遇难者。在发言中，他很可能会与在美国国会的演讲一样，提到对过去战争的“痛彻反省”和“深刻悔悟”，同时将明确誓言“决不重蹈战争的覆辙”。

据安倍身边人士介绍，“作为自己内心问题的‘反省’和对他人表达歉意的‘道歉’完全不一样。”

在战后70周年谈话中，安倍表示“日本多次表达痛彻反省和发自内心的歉意”，将“道歉”采用引用方式而非自己的发言。这与明确提及“由衷的歉意”的战后50周年村山富市首相谈话有着明显的区别。

此次的珍珠港之行，安倍也必然会顾及那些质疑战后远东国际军事法庭（东京审判）的保守势力，力图避免被指责为“道歉外交”。日本内阁秘书长菅义伟就珍珠港之行明确表示：“是为了悼念，而非道歉。”

另一方面，安倍在美国国会演讲中着力强调的是日美同盟将继续为亚太地区和平与经济发展作出贡献。安倍称，“美国，随后是日本创造了繁荣，而繁荣正是孕育和平的土壤。”战后70周年谈话中也暗示了安倍一贯面向未来的论调，称“不能让与战争毫无关系的子孙后代担负起继续道歉的宿命”。

安倍此次发言的内容应该也会顾及与奥巴马今年5月在核爆地广岛的发言内容保持平衡。奥巴马当时称，“我们共同负有正视历史、并不再重复苦难的责任”，并未提到投放原子弹是非功过或道歉。