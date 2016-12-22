马国雪州明年1月全面落实无塑料袋日

（联合早报网讯）马来西亚雪兰莪州政府将从明年1月1日起全面落实无塑料袋日，民众受促积极响应自备环保袋。

《星洲日报》报道，雪州目前的无塑料袋日是在每周六实施，明年起则延长至每一天。民众前往购物时若没有自备环保袋，每个塑料袋将被征收最低20仙（约0.06新元）的费用。

此外，雪州政府也将从明年1月起，禁止所有商贩使用保丽龙，民众也可自备饭盒或合适的容器打包食物。

无塑料袋日和禁止使用保丽龙措施一旦实施，违例者的最高罚款为1000令吉。

雪州行政议员黄洁冰透露，雪州政府的调查显示，71%的民众认为每周一天的无塑料袋日效果不大。“因此，我们必须做出改变，甚至从落实这些措施来改变民众不会再乱丢垃圾的恶习，以免对环境造成破坏。”

黄洁冰说，雪州行政议会在今年7月已通过上述议决，所有地方政府也已接到通知，一些地方政府甚至已在过去数月开始“无塑料袋日”的宣导运动。

她指出：“一些地方政府也将视地方法令赋予的权利，做出适当的调整，包括在更新贩商的执照时，确保他们有遵守无塑料袋和保丽龙措施。”

不过，黄洁冰透露，一些物品在上述措施下可被豁免，包括生肉、糖、饲料、种子、花、地底生长的菜（如姜和马铃薯等）、药物、有毒物质及活鱼等。