日本少子化严重 年出生数或首次跌破百万

（联合早报网讯）日本2016年出生的婴儿数量预计将降至98万至99万人左右，是自1899年开始统计以来首次跌破100万人大关。

日本经济新闻网报道，除了20至39岁人口减少之外，由于育儿导致的经济负担，生育第二个孩子的夫妻正在减少，日本社会少子化的加剧再次凸现。为了维持社会保障制度，日本政府出台应对人口减少的对策以及加强对育儿的支援变得更为重要。

日本卫生部将于近期发布2016年人口动态调查推算值。2015年的出生人口为100万5677人；已发布的2015年8月至2016年7月的1年间的出生人口数为99万人，低于100万人。

这一数目还不到日本二战后第一波婴儿潮时期，出生数达到顶峰时的四成，在规模上则相当于100多年前的水平

出生数的降低在很大程度是因为20至39岁女性的减少。据截至2016年10月的人口推算显示，日本这一年龄段的女性约为1366万人，比10年前减少了两成。

日本2015年的合计特殊出生率（女性一生中生育孩子的平均数）为1.45，比上年提高0.03个百分点。与创出最低水平的2005年（1.26）相比正在改善。不过，女性人口正在减少，合计特殊出生率的提高也不足以推高人口出生数。

2016年，日本的死亡人数超过出生人数的“自然减少”也已持续10年，有可能达到创战后最多的30万人。

据联合国统计，中国的年出生人口数达到1687万人，美国为393万人。人口仅为日本一半左右的法国也达到76万人。