英研究：新方法或可大幅提高小麦产量

（联合早报网讯）英国研究人员日前在英国《自然》杂志发表报告说，他们开发出一种新方法能在实验室的可控环境中将小麦产量提升20%。由于小麦属于主要粮食作物，这种方法未来或许有助提高全球粮食安全保障能力。

新华社报道，英国洛桑研究所、牛津大学等机构的研究人员人工合成了“海藻糖－6－磷酸”的前体。海藻糖－6－磷酸（简称为T6P）在植物的生长和发育过程中具有重要的调控作用。研究人员发现，麦粒在成长中获得越多的T6P，最终的产量就越高。

在实验室中，研究人员等小麦开花后，每隔五天将含有T6P前体的溶液喷洒在小麦作物上一次。小麦成熟后，研究人员对麦粒称重并分析了其中的淀粉和蛋白质含量，发现麦粒体积和小麦产量都提高了20%。

研究还发现，T6P能提升小麦的抗旱能力。研究人员在小麦长出根茎后的十天内不为其浇水，只是在第九天为其喷洒含有T6P前体的溶液，等十天的干旱期过后再正常浇水，最终研究人员还能收获到小麦。

研究人员表示，实验证明人工合成的T6P前体能促进小麦内T6P含量激增，最终提升小麦的产量和抗旱能力。由于T6P对多数植物和作物都能发挥类似的作用，因此这项新方法有潜力运用在多种作物上。

参与研究的洛桑研究所的马修·保罗说，下一步研究人员需要在不同环境的田间使用这一方法，以观察环境因素的变化会对这种方法的效果产生什么影响。