美奥兰多血案死者家属 起诉面簿推特谷歌

（联合早报网讯）美国佛罗里达州奥兰多夜店枪击案三名死者的家属，联合向面簿、推特与谷歌提出诉讼，指控它们为伊斯兰国组织提供“实质支持”，允许他人在它们的平台散播煽动恐袭的极端主义内容。

奥兰多枪击案凶手奥马尔·马丁（Omar Mateen）对伊国组织宣誓效忠。今年6月，他在奥兰多同性恋者聚集的“脉动”（Pulse）夜店扫射，还挟持人质与警察驳火；他同警察对峙约三个小时后伏诛。

这起枪击案共造成49人死亡、53人受伤。

三名受害者克罗斯比（Tevin Eugene Crosby）、格雷罗（Juan Ramon Guerrero Jr.）与乔戈-雷耶斯（Javier Jorge-Reyes）的家属，本周向面簿、推特与谷歌这几家网络巨擘提出诉讼，理由是它们“知情却轻率地”让伊国组织利用社交媒体，作为它们招兵买马、募资与宣传的工具。

该诉讼说：“这项实质支持持续助长伊国组织掘起，因而煽动伊国组织，或是让该组织能够发动许多恐怖攻击”，包括奥兰多屠杀事件。

按照美国法律，诉讼中援用的法律术语“实质支持”可构成犯罪；该诉讼要求法院判令这些企业支付补偿性损害赔偿。

面簿做出回应时表示，面簿“致力于提供让人们感到安全的服务”。

面簿说：“我们的社群守则清楚阐明，面簿没有空间可容纳参与恐怖行动的组织，或是对这类行动表达支持的内容。一旦我们接获举报，我们会迅速採取行动移除内容。”

谷歌没有立即回应法新社的询问，推特则拒绝置评。