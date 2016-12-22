研究：朝鲜或明年进行第六次核试验

（联合早报网讯）韩国国家情报院下属机构国家安保战略研究院21日发布“2017年朝鲜及安保局势展望报告”预测称，朝鲜为了引起即将上任的美国特朗普政府关注，可能在明年进行第六次核试验或发射导弹，并在下半年提议韩朝对话，展开伪装和平的攻势。

韩国中央日报中文网报道，该研究院强调称，“朝鲜在特朗普政府上台的2017年，将通过进行第六次核试验和弹道导弹发射试验来加紧实战部署核武器”，“应关注1月8日金正恩生日、1月20日特朗普政府上台日、2月16日金正日诞辰75周年、4月15日金日成诞辰105周年等日期，朝鲜很可能在这些日期进行核导挑衅”。

但研究院也预测认为，“下半年金正恩政权一方面为了打造朝美对话的环境，展开提议韩朝对话等伪装和平攻势；另一方面，若美朝对话不能实现，则同时进行‘冲击疗法’对韩进行挑衅，试图进行和平与战争两手准备”。

美国对朝鲜挑衅行为的强硬立场，可能会加剧朝鲜半岛的军事危机。该研究院责任研究委员金成倍说，“朝鲜如果发起挑衅，预计特朗普政府会强化对华施压和‘先发制人论’等对朝压迫外交”，“朝美间‘强强’对立构图形成后，韩半岛的紧张局势将急剧加剧，或造成‘第3次朝核危机’”。

他补充称：“危机一旦加剧，中国或介入形成协商局面，根据情况或对朝鲜进行核冻结。”这意味着赶走核导弹的暴风雨后，将形成对话和协商的氛围。