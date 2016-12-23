调查：韩“独酒族”剧增 四成过量饮酒

（联合早报网讯）韩国食品医药品安全处（简称食药处）今天（23日）发布一项有关韩国人饮酒行为的调查，结果显示随着一个人生活的“一人家庭”逐渐增加，独自喝酒的“独酒族”呈现爆发式增加态势，而其中约38%曾过量饮酒。

韩联社报道，韩国食药处近日在韩国17个城市对20至40岁年龄段的2000人进行了调查，内容主要包括“是否有独自喝酒的经历”。调查结果显示，66.1%受访者表示有独自喝酒的经历。

食药处分析称，“一人家庭”增加是大量出现“独酒族”的主要原因。统计显示，韩国“一人家庭”在家庭总数中的占比从1990年的9.0%剧增至2015年的27.2%。

调查结果显示，虽然一个人喝酒时的饮酒量低于多人一起喝酒时的饮酒量，但韩国近四成“独酒族”的饮酒量高于世界卫生组织提出的安全饮酒限度。以一杯烧酒（相当于中国的白酒）50毫升为准，男性的安全饮酒限度为8.8杯，女性则是5.9杯，但37.9%受访者的饮酒量高于这一饮酒限度，尤其是女性（40.1%)过量饮酒比重高于男性（36.1%)。

至于独自喝酒的理由，62.6%受访者回答“不受外部干扰可舒服地喝酒”，占比最多，其后依次为“为了释放压力”（17.6%)、“没有一起喝酒的人”（7.7%)、“为了减轻经济负担”（5.2%)等。