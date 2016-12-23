英国监狱囚犯暴动 特别部队出动镇压

（联合早报网讯）英国肯特郡斯威尔塞德皇家监狱（HMP Swaleside）发生暴动事件，60名囚犯一度占领其中一座监狱楼，后被警方重夺。

英国广播公司报道，当地时间周四（22日）晚间，谢佩岛（Isle of Sheppey）的B类监狱发生“骚乱”，当局随即出动“旋风”（Tornado）特别行动队进入现场。

英国皇家监狱局发言人说，截至当地时间今天（23日）凌晨1时（新加坡时间今天上午9时），所有参与事件的犯人“投降并重新回到牢房”，没有囚犯或监狱工作人员在这起事件中受伤。

这是英国在不到一周内发生的第二起监狱骚乱事件，此前在伯明翰皇家监狱也曾发生一起持续12小时的囚犯暴乱。

据了解，在警方重新夺回控制的同时，监狱当中囚禁的另外1100男性囚犯均进入“禁闭”状态。

较早前，监狱官员协会主席罗尔夫表示，在骚乱过程中有人点起了火。

罗尔形容，斯威尔塞德监狱是“一个工作难度特别高的地方”，因为“人手严重短缺”以及暴力严重程度较高。

一名自称是该监狱囚犯的男子与英国广播公司取得联系，他声称骚乱是在狱警突袭牢房时爆发的。

他还提出了更多未经证实的指控，表示狱警的经验不足以及犯人一些特定待遇的削减造成了狱警与囚犯之间的“紧张”。