普京年度记者会谈美俄关系

（联合早报网讯）当地时间12月23日，俄罗斯总统普京举行年度记者会。本次发布会为第12次记者会，普京对过去一年进行总结，幷回答来自俄罗斯各个地区及全世界记者的问题。

普京就美俄关系指出，在俄美两国人民相互好感的基础上，可以构建坚固的国家关系。

他表示，美国现任政府、民主党试图将所有败笔归于外部因素，不过，他表示，希望与美国新总统和民主党领导人建立良好商务关系和建设性关系。

他表示，美国民主党输掉的不仅是总统选举，“同时失去了国会两院的主导权”。普京称，“可以说，民主党在所有阵线全面溃败”。

在谈到特朗普赢得美国大选时，普京称，特朗普感受到社会中的情绪，幷把选举攻势持续到最后，“尽管除了我们，谁也不相信他将获胜”。

在谈到所谓俄罗斯“黑客攻击”试图影响美国大选时，普京表示，失败者总是在为失败找借口，而从不在自己身上找问题。

就核武问题，普京表示，俄罗斯在发展核力量方面严格遵守所有国际协议，包括新的《削减的限制进攻性战略武器条约》。他说，俄罗斯在核“三位一体”完善方面取得进展，其中包括在对抗反导方法领域 ，不过，这“也许让美国也在完善自己的核武库”。

此外，普京在谈到兴奋剂问题时表示，俄罗斯没有、也未曾有过支持兴奋剂的计划。普京强调，俄罗斯的兴奋剂问题是存在的，但不存在什么国家支持兴奋剂计划。

普京称，“我们像其他任何国家一样，都存在兴奋剂问题。我们应该与奥委会和反兴奋剂机构密切合作。俄联邦调查委员会正在调查所有与使用兴奋剂有关的事情。毫无疑问，将把调查进行到底”。

在俄罗斯经济表现方面，普京说：“2016年俄罗斯预算赤字占国内生产总值的3.7%，这是绝对可以接受的水平，原因包括我们的外贸仍保持顺差，达到700多亿美元。我们保住了我国国家储备。”