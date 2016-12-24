麻坡警方指长巴司机超速

（联合早报网讯）马来西亚警方表示，麻坡巴莪南北大道的长途巴士死亡车祸，可能是由于司机超速驾驶造成的。这场车祸造成至少14死16伤。

麻坡警区主任阿兹曼今天上午在当地法蒂玛专科医院召开记者会说明车祸详情和拯救进展时表示，这辆长巴今天凌晨1时从新山拉庆车站出发，准备北上前往吉隆坡的南湖镇交通综合车站（TBS）。

他说，长巴凌晨3时左右突然在南北大道137·2公里处失控，冲入巴莪甘榜再育江加士南加路，再坠入深8至10尺的深沟，最后撞上大道底下的石墙。“巴士失控撞入路肩并一直到撞上石墙，全程约150尺（约46米），强烈碰撞力造成13人当场死亡。”

另一名死者过后在医院不治身亡。所有14名死者包括八名女性、五名男性和一名儿童。他们的国籍仍有待确认。

阿兹曼表示，长巴上当时有30人，其中有马国人、新加坡人及缅甸人。他说：“伤者共有16人，目前都在麻坡法蒂玛专科医院治疗。其中九人伤势危急，五人伤势严重，两人轻伤。”

他说，伤者包括七名马国人，六名新加坡人，两名缅甸人，以及一名国籍不明者。

阿兹曼说，事发路段是直路，路上没有长巴的刹车痕迹，警方因此相信司机当时超速驾驶，并将将援引1987年陆路交通法令的疏忽驾驶导致车祸条文调查此案。涉案者一旦罪成，可被判罚款4000至1万令吉及监禁不超过1年。