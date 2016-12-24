以色列对安理会提案发起国采外交行动

（联合早报网讯） 以色列总理内塔尼亚胡正在对那些共同发起联合国安理会决议提案，反对在约旦河西岸和东耶路撒冷建造犹太人定居点的国家采取外交行动。巴勒斯坦人把东耶路撒冷看作是他们未来国家的首都。

据美国之音报道，内塔尼亚胡24日下令将以色列驻新西兰和塞内加尔大使召回议事。

即将卸任的奥巴马政府23日允许一项反对以色列的决议在联合国安理会得到通过。这项决议获得14票赞成，一票弃权。投弃权票的是美国。

美国副国家安全顾问罗兹表示，尽管美国屡次为以色列辩护，但以色列政府一再无视人们的担忧，在自1967以来被占领的巴勒斯坦领土上扩大犹太人定居点。罗兹称，目前有9万定居者居住在以色列自己设立的屏障东部。

安理会决议要求以色列“立即和完全停止在包括东耶路撒冷在内的所有巴勒斯坦被占领土上的定居点活动”。

安理会是应委内瑞拉、塞内加尔、新西兰和马来西亚四国的要求进行表决。这项提案最早由埃及发起，但埃及在埃及总统塞西和美国当选总统特朗普通过电话之后，撤回了要求。

美国的弃权票立即被以色列及它在美国国会两党中的支持者形容为即使不是背叛，也是尖锐的谴责。

以色列驻联合国大使丹东称，这是一个“不光彩的”决议，并说以色列本来期望会一如既往地得到美国的支持。