韩举行第九次反朴槿惠集会 民众穿圣诞服游行

（联合早报网讯）当地时间12月24日下午，大批韩国示威民众将聚集在首尔街头，要求韩国总统朴槿惠下台。据悉，这是韩国持续举行第9次“反朴槿惠”烛光游行。另一方面，在首尔德寿宫前，亲朴槿惠团体将举行“弹劾无效”的集会。警方出动大批警力，以避免发生冲突。

烛光游行主办单位表示，当地时间24日下午5点开始，在首尔光化门广场前，举行大规模的集会。一小时后，开始向青瓦台和宪法法院以及国务总理官邸等3个地方行进，要求朴槿惠立即下台，宪法法院早日对弹劾案作出裁决。

据BBC中文网报道，抗议组织者说，超过55万人加入了前往总统官邸，总理办公室和宪法法院的游行行列。

游行人群呼喊着"立即逮捕朴槿惠"的口号，还唱着圣诞歌曲，但是他们把歌词内容改成了对朴槿惠的嘲讽。

一名抗议者同自己的儿女手举标语，他说，"这是个特殊的圣诞节，我借此机会让我的子女展示什么是民主。"

一位姓朴的25岁办公室职员穿着圣诞老人的服装，他说游行的目的是确保那些被指控腐败的人为自己的行为负责。他说希望韩国在新的一年能变得更好，成为让年轻人生活得更好的地方。

约200-300扮成圣诞老人的年轻人在示威期间向儿童发放书籍和圣诞卡，他们喊着："礼物送给儿童，手铐送给朴槿惠!"