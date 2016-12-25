俄失联飞机疑似残骸在索契海边被发现

（联合早报网讯）俄罗斯媒体25日报道，一架载有91人的俄罗斯军用飞机从索契起飞20分钟后从雷达上消失，最新消息称，飞机在黑海上空失事，搜救人员发现疑似失事飞机的油点和疑似残骸。

军机型号为图-154，隶属俄罗斯国防部。俄安全部门相关人士称，机上有91人，除了军人之外，还有前往“赫梅伊米姆”空军基地与军人们共庆新年的国防部亚历山大洛娃歌舞团的工作者们和9名记者。

这架飞机原定俄罗斯南部城市索契出发前往叙利亚拉塔基亚港，在当地时间早上5点20分起飞，20分钟后从雷达上消失，消失的地点位于俄罗斯空域。

中新网报道，最新消息称，客机在索契附近海域坠毁，搜救人员在距离索契海岸6到8公里的海边发现了疑似的失事客机油点，救援船只已经前往。

初步消息表示，飞机可能是由于技术故障或驾驶错误而坠毁。由于这家飞机是军用飞机，目前俄罗斯民用航班未受影响。

有消息称，飞机失联地点位于黑海上空，俄罗斯已经派出7艘船只和一架直升机搜索。也有分析指出，飞机坠毁的地点很可能在俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区。

俄罗斯国防部称，俄罗斯防长绍伊古与俄联邦军队部门领导就在索契地区组织进行对飞机搜救工作举行视频会议。俄总统普京发言人称，已经向普京汇报关于国防部飞机失踪一事。