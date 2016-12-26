学龄儿童假期须防肥胖

（联合早报网讯） 美国研究人员在《肥胖》杂志上报告说，与在校上学期间相比，儿童在放假期间，尤其是暑假期间更容易超重或肥胖，主要原因可能是放假期间他们更易久坐不动和摄入过量零食。

在一项针对1.8万多名美国学龄儿童的研究中，研究人员从2010年秋季学期学前班开始到2013年春季学期二年级结束的三个学年中，在每学年定期测量这些儿童的身高和体重。

到第三个学年结束时，按照身体质量指数（BMI）来衡量，这些儿童的超重比例从23.3%攀升至28.7%，肥胖比例从8.9%上升至11.5%。

研究人员发现，在研究覆盖的2011年和2012年暑假中，儿童的超重和肥胖比例每月上升约一个百分点，而从整个在校期间来看，儿童超重或肥胖的比例并无明显增加。通常来说，暑假的时间要比寒假长得多，因此暑假期间的“增肥”效果也比寒假更加明显。

报告作者之一、得克萨斯大学奥斯汀校区学者希佩尔分析，这些学龄儿童在校上学期间生活较为规律，按时参加体育锻炼活动，且吃东西时间较为固定，有助于身体质量指数维持在正常范围内。相比之下，放假期间他们的生活不再那么有规律，而且有可能缺乏有效监管，容易久坐不动，并摄入大量零食，这就导致很多学龄儿童在放假期间变胖。

研究人员强调，这项研究旨在提醒家长，应警惕放假期间导致孩子变胖的因素会增多，如睡眠减少、看电视增加、锻炼较少以及饮食习惯不健康等。

未参与此项研究的美国波士顿儿童医院专家伊松建议，不管是放假还是上学期间，家长都应鼓励孩子按时睡觉，每天锻炼至少一个小时，使用电子产品的时间限制在两小时以内。这些不仅有助于避免孩子变胖，也有助于培养孩子良好的生活习惯。