韩统一部：朝鲜明年加速金正恩偶像化

（联合早报网讯）韩国统一部26日发布的报告显示，朝鲜明年可能为彻底树立“金正恩唯一领导体系”，加速金正恩偶像化作业。

韩联社报道，这份有关2017年朝鲜局势展望的报告称，以明年8月“白头山伟人称颂大会”为契机，朝鲜或将推崇金正恩，使其与已故领导人金日成、金正日位于同一级别，强调金正恩作为最高领导人具有的正统性，并谋求内部团结。

报告也指出，可加速金正恩偶像化工作的各项活动包括，金正日诞辰75周年（2月16日）、金正恩被拥戴为劳动党第一书记五周年纪念活动（4月11日）、金日成诞辰105周年（4月16日）等。

就朝鲜明年可能发起的挑衅，报告预测，朝鲜可能发射“舞水端”中程导弹、潜射弹道导弹和搭载核弹头的导弹，以及试射洲际弹道导弹等。

就朝鲜明年对外政策，报告预测，朝鲜将致力于重新树立包括朝美关系在内的对外关系。朝鲜可能会再次要求美国放弃对朝敌对政策的同时，暗示举行对话的可能性等，寻找改善关系的机会。

朝鲜为了摆脱被国际社会孤立的局面，会试图改善与中国、俄罗斯的关系，同时加强与不结盟国家的交流。

就朝鲜明年对韩政策，报告展望称，朝鲜将关注韩国内部局势，开展全方位的统一战线攻势，抨击韩国现任政府的对朝政策。

朝鲜还将为明年年初举行“全民族大会”和部分韩国相关团体进行接触，同时提议举行对话等，企图加剧韩国内部矛盾。