安倍抵夏威夷访珍珠港 强调日美和解

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三抵达夏威夷，准备与美国总统奥巴马一同访问日美开战地珍珠港祭奠死难者。安倍在启程前强调，不能重蹈战争灾难的覆辙，并希望能传递和解的价值。

日本领导人此前曾访问过珍珠港，但安倍将是首位前往“亚利桑那纪念馆”悼念在偷袭珍珠港事件中阵亡的1177名美国海军人员。

安倍于东京时间周一（26日）晚间乘坐政府专机从东京羽田机场飞往夏威夷之前，向媒体记者表示：“不能重蹈战争灾难的覆辙。希望与奥巴马总统一同向世界传递这一面向未来的愿望、誓言以及和解的价值。”

由于这是日美首脑首次赴珍珠港祭奠死难者，因此将成为历史性的一次访问。

据共同社报道，安倍将于当地时间27日上午与奥巴马一起在珍珠港“亚利桑那纪念馆”悼念偷袭珍珠港事件的死难者。

亚利桑那纪念馆建在被击沉的美国亚利桑那号战列舰上。两位首脑将在墙上刻有战殁船员姓名的祭奠区献花，并分别发表讲话，计划强调和平誓言以及两国的纽带。

安倍会在祭奠前与奥巴马举行最后一次首脑会谈，确认日美同盟的重要性。安倍在羽田机场说：“希望此次会谈能向世界传递一起强化至今的同盟的价值。”

日本政府称，上世纪50年代曾有吉田茂、鸠山一郎、岸信介三位前首相在任内访问过珍珠港的美军司令部等地。最近，2008年时任众院议长的河野洋平则前往亚利桑那纪念馆祭奠。