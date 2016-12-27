大陆客激增 访韩外国游客今年创新高

（联合早报网讯）韩国文化体育观光部今天（27日）表示，今年访韩外国游客有望达到1720万人次，创历史新高。分析人士认为，访韩外国游客大增主要是因为中国游客增加，日本游客回流。

韩联社报道，受中东呼吸综合征（MERS）疫情拖累，去年到访韩国的外国游客同比减少6.8%，今年则恢复至正常水平。

据预测，访韩中国游客到年底将达804万人次，同比增加34.4%，首次突破800万人次。日本游客将达229万人次，同比增长24.8%；台湾游客将达83万人次，同比增长60.4%；香港游客将达65万人次，同比增长23.7%。

分析人士认为，今年访韩外国游客总数增加主要得力于中国游客增长。虽然第四季度起中国游客访韩人数增幅有所放缓，但全年中国游客增长30%以上。

另外，日本游客自2012年9月以来一直减少，今年2月止跌回升，原因是一度降温的韩日关系回暖，且日元升值。

随着中国游客来韩旅游方式从随团旅游快速转为自助游，韩国有关部门迎合这股潮流开发主题旅游产品，加大网络宣传力度，免收随团游客签证手续费，通过人气韩剧开展营销活动等推高了韩国游热度。

为了延续外国游客增长势头，韩国政府计划针对散客开展营销活动，向选购韩国高价旅游产品的中国游客签发“韩流签证”，持该签证的游客五年内可随时访问韩国。凡购买价格在300万韩元（约3620新元）以上旅游产品（以韩国四日为准）的中国游客都有资格申办该签证。

韩国政府还将针对中国高收入阶层开发高档旅游产品，其内容包括提供5星级酒店、自由购物等，日程涵盖美容、体检、观看韩流和文艺表演、参加电影节等活动。此外，为了消除低价团，明年3月韩中将举行副部长级监督会议。