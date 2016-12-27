泰国警官：槟城成毒品中转站

（联合早报网讯）《星洲日报》报道，国际贩毒集团利用槟城作为中转站，将被称为世界毒品工厂、臭名昭著“金三角”地区——泰国，缅甸和寮国边界的毒品走私到全世界。

泰南第四区禁毒组代指挥官杜沙迪接受马新社访问时表示，这些毒品抵达槟城后，就会被贩运到另一个国家。

他说：“我相信马来西亚（槟城）是一个枢纽（从泰国贩运的毒品），因为它有一个港口，而马来西亚的贩毒集团与其他国家的毒品集团也有联系。”

他透露，这些从槟城输出的毒品的主要市场是台湾，而这些毒品抵达台湾后，又会走私到其他国家。

他认为，不法集团利用槟城作为毒品中转站已有一段时间。

近期有不少企图走私毒品进入马国的案件被侦破，是导致槟城作为毒品中转站被曝光的原因。在这些案件当中，被逮捕的罪犯向执法当局透露，他们从马泰边境走私毒品进入马国后，都会将毒品送往槟城。

今年5月，泰国执法单位在两次突袭行动中，逮捕21名马国“毒驴”，从他们的背包中搜出226公斤安非他命和8公斤海洛因。

其中15名嫌犯是在曼谷前往北海的火车上被逮捕，其余6人则乘搭小型货车抵达泰南时落网。

警方相信这些毒品的最终目的地是欧洲，贩毒集团将以高于原价三倍到四倍的价钱售于当地毒虫，赚取暴利。

本月11日，执法人员则在泰南春蓬（Chumphon）逮捕两名马国人，并在他们的车内发现重达52.4公斤海洛因及41公斤冰毒。

杜沙迪说，这两名中年男子原本要将毒品送往合艾交给中间人后，再将毒品带往槟城以转运至其他国家，而台湾或澳洲可能是最终目的地。

一周后，泰国毒品执法机构又于本月17日逮捕七名嫌犯，并起获500公斤冰毒；其中五名男子是在春蓬被捕，其余两人则在合艾落网。