全球猎豹面临濒危 仅剩约7100只

（联合早报网讯）动物保护专家周一（26日）在一项新研究中警告，全球陆地上跑得最快的动物——猎豹仅剩约7100只，正迅速接近灭绝的边缘。

这项研究由英国伦敦动物学会、野生猫科动物保护机构Panthera与野生动物保护协会共同实施，论文发表在新一期美国《国家科学院学报》上。

据新华社报道，从总体上看，全球猎豹数量趋于下降，估计只剩下约7100只，它们的活动区域也只占历史活动区域的9%。其中，亚洲猎豹受影响最大，目前只有伊朗剩下不到50只，津巴布韦的猎豹也在过去16年里从1200只降至最多170只。

鉴于猎豹数量大幅下降，研究人员呼吁，国际自然保护联合会在其濒危物种红色名录上应把猎豹从“易危”升级至“濒危”。

负责这项研究的杜兰特在一份声明中说，这是迄今对猎豹生存状况“最全面的分析”。

来自伦敦动物学会的她说：“这种动物生活隐秘，很难收集到它们的确凿信息，导致其困境被忽视……我们的研究结果显示，猎豹对生活空间需求巨大，加上在野外面临复杂威胁，意味着它可能比此前认为的更容易面临灭绝危险。”

研究人员指出，猎豹正面临栖息地丧失、因人类过度捕猎而猎物不足、人类非法偷猎和宠物交易等威胁。

此外，猎豹是世界上活动范围最广泛的食肉动物之一，它们77%的生活区域位于保护区之外，这也使它们更易受人类活动影响。

研究人员建议，保护猎豹应改变思路，采取包括社区参与在内的“整体保护手段”，除加大人与野生动物共存的宣传外，还应结合物质激励措施保护猎豹。