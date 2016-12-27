菲媒：前美驻菲大使密谋倒杜 美否认

（联合早报网讯）中央社引述菲律宾历史最悠久的英文报纸《马尼拉时报》报道，前美国驻菲大使戈德堡曾密谋推翻菲律宾总统杜特尔特。

《马尼拉时报》（The Manila Times）今天（27日）在头条引述马拉坎南宫高层官员报道说：“前美国大使戈德堡（Philip Goldberg）不只为两国留下破裂的关系，据称他还留下一个暗中颠覆杜特尔特的蓝图。”

这篇由《马尼拉时报》社长丹蒂·洪（Dante Ang）亲自撰写的报道指出，这份“策略性的建言书”明显是提交给美国国务院。戈德堡拟出数项策略，计划能在一年半的时间内把杜特尔特拔除。

在菲国大选期间，戈德堡曾批评杜特尔特一段有关性侵案的“玩笑话”，成为两人决裂的导火线；杜特尔特后来曾讥笑戈德堡是娘娘腔。

华盛顿于11月调回戈德堡，改派韩裔美国人金成接任驻菲大使。

该报道引述密件指出，戈德堡认为杜特尔特因喜好揶揄身边的人，导致他在达沃区以外没有真朋友。此外，他也认为杜特尔特对美国的负面观点是出自于“老派民族主义”，而非意识形态或个心野心。

据报，为拉倒杜特尔特，戈德堡计划炒作未兑现的竞选承诺，以累积民怨，透过只为其他亚细安国家提供军事援助、限制亚细安国家与菲国进行贸易等作法，对菲律宾进行政治、经济与军事孤立。

此外，戈德堡也建议支持菲国反对阵营，让反对阵营完成杜特尔特无法实现的承诺，分化杜特尔特的政治盟友，以及经由媒体揭发杜特尔特的错误愿景、向中国及俄罗斯靠拢的危险。

戈德堡也提醒美方，勿公开表态支持菲国反对阵营，以免在倒杜计划上打草惊蛇。

不过，《马尼拉时报》今天也在网络版上刊登白宫国家安全会议亚洲事务资深主任拉塞尔的声明，称倒杜阴谋“不存在”。

拉塞尔强调，美国尊重菲国主权及菲人民主选举结果，美国持续与菲律宾提供援助，以及进行国防合作，就是美国继续挺菲的证明。