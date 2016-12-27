英研究：髋部疼痛或是“进化后遗症”

（联合早报网讯）常感到肩膀痛、髋部疼痛或膝盖痛？牛津大学的科学家们认为，这可能是“进化的后遗”。

据英国广播公司报道，学者认为，假如现时的趋势持续下去的话，未来人们面对痛症的风险将持续增加。

科学家利用300个样本，研究4亿年以来人类骨骼的变化。

当人类开始以双脚站立，骨骼开始产生变化。其他研究人员亦有类似的发现。例如一些经常感到腰痛的人，他们的脊柱形状与人类近亲──黑猩猩比较相似。

牛津大学纳菲尔德骨科、风湿科和肌肉骨骼科学系的蒙克博士（Paul Monk）负责此研究项目。他说：“我们在医院常常见到这些病例，譬如当伸手往高处时的肩膀痛、膝盖前的痛楚、年轻人一些关节常会突出。”

“我们想知道，为何我们的骨骼与关节这么古怪，令不少人患上痛症……我们想到，只有回顾进化过程，我们才能得到问题的答案。”

研究人员为伦敦自然史博物馆及华盛顿史密森尼学会的300个样本进行电脑断层扫描。

他们利用数据去制作3D模型，以观察骨头亿年以来的变化。

当人类从四足并行进化至以双脚行走时，研究人员发现大腿骨的中端会变阔，去承受额外的重量。研究显示，大腿骨的中端变得越阔，得到关节炎的机会就会变得越高。

科学家认为，人类容易髋部感到疼痛，这可能是其中一个原因。

研究人员也利用数据去估计4000年后人类骨骼的形状，但他们承认未来有很多未知数。

蒙克博士说：“有趣的是，假如我们尝试把趋势向前推进，（大腿骨的）中端将会更加阔，更多人将会患上关节炎。”

他透露，人的肩膀有一个天然的空隙，让肌腱及血管穿过。不过，科学家发现，这个空隙随着时间转变而越来越窄。

科学家指出，肌腱因此难以移动，或许这就是一些人伸手往高处时，肩膀感到疼痛的原因。

研究人员指，未来的关节置换，需要就骨骼进化而重新设计。

不过，研究人员说发现并不完全是坏消息。合适的物理治疗加上保持正确姿势，能帮助减低人类进化带来的骨骼问题。