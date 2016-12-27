韩总统弹劾案首场辩论下周二进行

（联合早报网讯）韩国宪法法院27日就总统朴槿惠弹劾案进行第二次预审，听取国会弹劾委员团和总统诉讼代理人的意见，并确定1月3日（下周二）进行首次审理，5日进行第二次审理。

中新网报道，专门负责弹劾案审前准备程序的法官李贞美、李镇盛、姜日源主审当天根据双方提交的准备资料，明确了双方争论焦点。

韩国总统代理人请求宪法法院向文化体育观光部、国民养老基金公团、三星、全国经济人联合会以及对Mir财团和K体育财团出资的企业等16个机构求证有关事实。

韩国国会弹劾委员团对此表示反对，称这有可能向有关机关施压，使客观陈述变质为主观表态。总统代理人方面反驳称，可通过核实事实省略不必要的作证程序，加快弹劾案审理进程。

宪法法院将召开法官会议，决定是否接受总统方面申请。宪法法院将于本周五（30日）进行第三次预审。

据此前报道，本月22日，韩国宪法法院召开全体法官会议，就总统弹劾案进行首次预审，国会和总统朴槿惠诉讼代理人提交的案件关键证据和证人目录初显轮廓。特别是宪法法院要求辩方具体说明朴槿惠在“世越号”沉没当天事发7小时内的行踪。

据悉，首次预审仅持续40分钟，主要以国会和朴槿惠诉讼代理人提交的证据和证人目录等为基础，梳理了双方辩论焦点。