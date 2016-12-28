柏林恐袭：波兰司机撞击前已头部中弹

（联合早报网讯）据德国媒体报道，在12月19日柏林发生的卡车冲撞圣诞集市事件中，波兰籍卡车司机乌尔班在撞击发生前数小时已经被凶手阿姆里枪击头部。

该攻击事件导致包括乌尔班在内的12人死亡，曾有报道称乌尔班努力避免了进一步的攻击行动。但德国媒体引述尸检结果说，乌尔班在撞击发生时已失去知觉。

乌尔班的尸检结果显示，他在当地时间大约下午4时30分至5时30之间遭到枪击，失血严重。

乌尔班的公司老板和他的一位亲戚说，他们在4时左右同乌尔班失去了联系。

德国《图片报》报道，攻击事件发生在8时过后不久，乌尔班当时也许仍然活着，但已经不大可能去抢夺卡车的方向盘。

37岁的乌尔班事发前把卡车停在柏林，准备在次日卸下运送的钢梁。

24岁的突尼斯人阿姆里事发后经法国前往意大利，12月23日在米兰被警察击毙。极端组织伊斯兰国随后发布的视频中，阿姆里宣称效忠该组织领导人。

目前还不清楚的是，阿姆里从柏林经法国到达意大利，为何会逃出警察的视线。警察在他的身上发现了用现金购买的火车票。

警察正试图弄明白，阿姆里在意大利是否有什么联络人，以及他的最终目的地。

据报道，阿姆里身上有大约150欧元现金，背包里没有食物和衣物。有人认为，他准备乘汽车前往巴尔干地区或意大利南部。