巴西警方调查大选“非法献金案”

（联合早报网讯）巴西联邦警察27日采取大规模行动，调查2014年大选获胜者涉嫌收受企业非法政治献金案件。巴西总统特梅尔表示，他不对调查感到担忧，因为自己没有违法行为。

在获得最高选举法院批准后，警方当天对三家公司在全国的多处办公地点进行搜查，并将多人带走录口供。在2014年大选中，这三家公司仅为执政党制作宣传材料，却获得巨额报酬。警方怀疑这些报酬实际上是在为非法政治献金洗钱。

巴西2014年举行总统选举，罗塞夫和竞选搭档特梅尔最终获胜。败选的巴西社会民主党起诉执政党收受了企业的非法政治献金，法院接受起诉并立案调查。

巴西法律限制企业为大选提供捐款，而且各政党须将捐款数额向选举法院报备，秘密获取政治献金被视为非法与犯罪。

据巴西媒体报道，奥德布雷希特建筑公司前高管小克劳迪奥·梅洛交代，该集团向罗塞夫－特梅尔阵营至少秘密提供了3000万雷亚尔，相当于它从政府获取的工程款总额的10%。

大选获胜后，罗塞夫和特梅尔连任总统和副总统。但在今年弹劾案中，罗塞夫被罢免了总统职务，特梅尔就任总统。

对于警方的调查行动，特梅尔当天发表讲话说，这是司法机关的“正常行为”，他“不会感到担忧”，因为自己“没有违法犯罪”。

前总统罗塞夫也发表声明，对此表示“愤怒”和“疑惑”，称大选所为都是“规范与合法的”。