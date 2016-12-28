德国农场发现H5N8禽流感病毒

（联合早报网讯） 德国北部下萨克森州某主要禽类养殖区农场发现高传染性H5N8禽流感病毒之后，扑杀大约7万7000只鸡、鸭和火鸡。

路透社引述德国下萨克森州（Lower Saxony）农业部27日发布的公告称，在三个农场发现H5N8病毒，另有三个农场与之有接触。这几个农场在圣诞节周末开始扑杀5万5000只禽鸟，27日应能完成。

下萨克森州农业部稍后还称，该州奥尔登堡一个农场的另一起H5N8禽流感疫情已于27日确认，大约2万2000只火鸡也将被扑杀。

地方政府表示，已经针对最新感染区域发出了72小时的暂时禁令，禁止这些地区的家禽销售及运输。

最近几周，德国已在500多只野鸟身上发现高传染力的H5N8病毒株。养殖场爆发疫情的状况相当罕见，此前政府实施了相当严格的卫生规范，以防治野鸟传染病毒，包括下令高风险地区进行家禽室内养殖。

在过去几周，多个欧洲国家以及以色列都发现H5N8禽流感病例，部分国家规定要在室内养殖家禽，以避免疫情扩散。法国在侦测得多起H5N8案例后，已经将高风险管制措施范围扩及全国。

韩国禽流感疫情扩散，已经到了军方加入协助扑杀家禽的程度，以遏制该国这次史上最大的一情爆发，受影响地区还有160万只家禽被下令扑杀。日本也自11月底以来第六次出现禽流感疫情，本季以来，日本所杀鸡鸭规模已接近100万只。