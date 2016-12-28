面簿平安通报功能误造“曼谷爆炸”假新闻

（联合早报网讯）面簿（Facebook）的“平安通报站”（Safety Check）功能向泰国首都曼谷的用户发送错误警报，指该市发生了一起“爆炸”。

据法新社和英国广播公司（BBC）报道，“平安通报站”功能允许面簿用户，在其所在地区发生恐怖袭击或自然灾害等危险状况后，在社交媒体上通报自己“平安”。但该功能在27日晚产生反作用，制造了称为“曼谷爆炸事件”的警报，令很多人转发了发生爆炸的假消息。

据报道，当天，一名抗议者向曼谷一座政府建筑投掷了一个小型爆竹。这一事件在当地时间21:00激发了“平安通报站”功能，生成了一个标题为“泰国曼谷爆炸”的页面，然后人们开始在上面发送标签，为自己报平安。

该页面还加入了一个来自网站bangkokinformer.com的链接，引用BBC一段关于曼谷爆炸的新闻视频，但是该视频其实是2015年一条报导四面佛寺爆炸事件的新闻。

面簿在2014年第一次推出报平安功能时，它是通过人手来进行激活的。11月，面簿改变的做法，宣布这一功能将会“由我们的社群”来激活。

现在，当一件事件发生时，就会由一个第三方消息源向面簿报告。随后该社交网站会进行搜索，看是否有用户在讨论有关事件。

如果有足够的用户提及有关事件，在事件发生区域的用户就会受到邀请，为自己报平安。

据面簿指，平台通报站警报的标题，由上述的第三方消息源提供。