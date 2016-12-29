奥巴马希拉莉再当选美国人“最钦佩”男女

（联合早报网讯）美国知名民调机构28日发布最新报告显示，2016年美国人最钦佩的男性仍是总统奥巴马，女性依旧是前国务卿希拉莉。两人不但蝉联男性和女性榜单榜首，奥巴马已连续第九次获此桂冠，希拉莉则是当选第一名次数（21次）最多的女性。

美国民意测验及商业调查咨询机构“盖洛普”，基于12月7日至11日的调查，于28日发布结果报告。自1946年以来，该项年度民调以开放式问题、不加提示的方式询问受访者，让他们选出心目中最钦佩的、世界上任何地方的男性和女性。

美国现任总统奥巴马在今年的调查中，以22%比15%的得票率超过当选总统特朗普，连续第九年蝉联桂冠。50%的民主党人最钦佩奥巴马，而选择特朗普的共和党人只有34%。

当选副总统彭斯位居第十位，也是前十名中唯一的新人。

女性方面，美国人连续第15年选择希拉莉为最钦佩的女性。自1993年以第一夫人身份首度登顶榜首以来，希拉莉已获胜21次，成为当选第一名最多的女性。

美国第一夫人米歇尔位居榜单第二名；其余进入前十名的女性还有德国总理默克尔、脱口秀主持人欧普拉和艾伦、英国女王伊丽莎白、人权活动家马拉拉·尤萨夫扎伊、美国前国务卿赖斯、马萨诸塞州参议员沃伦和前阿拉斯加州州长佩林。

报告指出，自2008年以来，奥巴马和希拉莉一直是最受美国人钦佩的男性和女性。随着两人都进入职业生涯的后政治阶段，未来受钦佩的地位将是不确定的。