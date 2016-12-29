使用多个社交媒体平台与抑郁倾向有关

（联合早报网讯）美国一项最新研究显示，相比使用较少社交媒体平台的人，使用多个社交平台的年轻人出现抑郁或焦虑倾向的几率更大，但目前科学家尚未对二者之间的导向关系得出定论。

从2014年起，美国匹兹堡大学医学院对1787名19岁到32岁的美国人进行了问卷调查，研究他们对包括面簿、推特和YouTube等时下最受欢迎的11家社交媒体的使用习惯以及对他们产生的影响。

结果显示，在平衡了诸如种族、性别、婚恋状况和收入等影响因素后，受访者中使用7到11个社交媒体平台的人，出现抑郁症状的几率是仅用两个以下平台人的3.1倍。这一研究成果将正式发表在2017年4月号的《电脑与人类行为》期刊上。

主持这项研究的匹兹堡大学医学院媒体、科技和卫生研究中心主任普里马克称，这项研究确认了使用多个社交平台和抑郁倾向之间的关联，可为心理医生在会诊时提供参考。

研究人员分析，导致这种现象可能有三种原因：一是在多个社交媒体平台间转换这种多任务动作本身就与认知困难和随之而来的精神健康问题相关；二是各个平台之间的潜在规则、文化认同和架设体系不同，因此在多个平台之间转换的过程会带来负面情绪和情感；三是在越多平台展现自己，造成社交失礼和尴尬的场合和概率越高。

普里马克表示，虽然使用多个社交平台与抑郁之间已被证明有关联性，但二者之间谁导向谁还无法定论。

该研究团队的另一位成员、精神病学家埃斯科瓦尔－比埃拉说，了解人们应用多个社交媒体的方式和体验，以及可能出现的抑郁和焦虑类型是他们下一步的研究方向。他们希望这一研究最终能有助于设计出有针对性的干预办法，为提升大众心理卫生健康提供帮助。