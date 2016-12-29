菲发生多起爆炸 总统府称不会戒严

（联合早报网讯）针对连日来菲律宾南部和中部发生多起爆炸事件，菲总统发言人埃内斯托·阿贝拉29日向媒体表示，总统杜特尔特不会宣布“戒严令”，公众也不必为此惊慌。

新华社报道，目前正是菲律宾的圣诞节假日，菲律宾多地举行了各种庆祝活动。然而，在菲律宾南部和中部近日却连发四起爆炸事件。在29日举行的新闻发布会上，阿贝拉表示，目前总统没有考虑发布“戒严令”。

阿贝拉说，现在这几起爆炸事件都在调查中，民众不必为此惊慌。目前尚没有任何组织宣称制造了爆炸事件，也不能将这些事件定性为恐怖袭击。

24日晚，即圣诞节平安夜，菲南部棉兰老岛北哥打巴托省一座教堂门前发生手榴弹袭击事件，造成16人受伤；27日晚，棉兰老岛北部卡加延德奥罗的一家商店发生手榴弹袭击事件，造成4人受伤；28日晚，菲中部莱特省一个公园内发生爆炸事件，造成32人受伤；当晚，北哥打巴托省的高速公路上一个简易爆炸装置爆炸，造成一辆路过的卡车上7人受伤。

菲律宾国家警察总长罗纳德·德拉·罗沙29日说，根据现场遗留的爆炸装置推测，28日晚发生在莱特省公园内的爆炸事件可能是“邦萨摩洛伊斯兰自由战士”组织所为。

“邦萨摩洛伊斯兰自由战士”是从菲最大反政府武装“摩洛伊斯兰解放阵线”分离出来的叛乱武装团伙。自菲总统杜特尔特6月执政以来，菲政府军在菲南部开展对多个武装组织的剿灭行动。