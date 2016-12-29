马国“水门案”三被告不认罪

（联合早报网讯）马来西亚史上最大贪污案的三名嫌犯今天被控37项控状，涉及款额超过6000万令吉（约1900万新元）。三人否认有罪，获准保外候审。首被告即沙巴水务局前总监阿旺莫哈末达希（54岁）的保释金高达1000万令吉（约320万新元）。

另两被告是阿旺莫哈末达希之妻弗兹雅（51岁）和沙水务局前副总监及州财政部技术顾问林南平（62岁，译音）。这三人在亚庇地庭被控洗黑钱、非法挪用发展拨款等罪状，法庭择定明年2月28日过堂。

三名被告保释金不同，即首被告1000万令吉、次被告弗兹雅200万令吉，以及第三被告林南平100万令吉。首两被告因无法交保，因此被带往监狱关押。第三被告则在缴款后获保释外出。

首被告共面对12项非法挪用发展拨款的控状，总值5690万令吉，以及非法拥有86只名表和六辆名车等奢侈品。次被告弗兹雅面对19项控状，包括在多家银行共18个户头中非法拥有超过222万令吉，及通过非法途径拥有93个名牌手提袋。

这对夫妻也共同面对两项控状，即非法拥有575件珠宝首饰及346项其他贵重物品。

第三被告林南平被控四控状，包括非法拥有238万令吉现金以及一辆名贵四轮驱动车。

三人被控违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令，一旦罪成，可被判坐牢15年及罚款达涉及金额的五倍。

反贪污委员会今年10月初侦破这起轰动全马的“水门案”，在阿旺莫哈末达希等多名嫌犯的住家及办公室起获现金超过5000万令吉、大量珠宝首饰、名表、名牌手提袋、豪华汽车等，被扣押的资产总值逾1亿8000万令吉，是马国有史以来涉及金额最高的贪污案。