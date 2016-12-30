美国宣布对俄罗斯采取报复措施

（联合早报网讯）美国总统奥巴马宣布，就俄罗斯对美国发起恶意网络攻击、干预美国总统大选采取一系列强硬报复措施，包括制裁俄罗斯情报机构和官员、驱逐35名俄罗斯在美情报人员、关闭俄罗斯在美的两处办公场所等。

正在夏威夷休假的奥巴马29日在一份声明中表示，早在10月，美国政府就得出结论，俄罗斯意图干预美国总统大选，俄政府最高层官员授意实施了针对美国数据的盗取和泄露行动。此外，去年以来美国驻俄外交官不断遭受来自俄安全官员和警方令人无法接受的各种骚扰，俄罗斯必须为这些行为付出代价。

奥巴马说，他已签署新的行政命令，授权对意图干预或破坏美国选举进程的网络行为采取更多回应措施。美方决定对9名俄罗斯实体和个人实施制裁，包括将两家俄罗斯情报机构——俄军总参谋部情报总局（GRU）和俄罗斯联邦安全局（FSB）、GRU4名官员以及为GRU网络活动提供支持的三家公司列入制裁清单。

财政部同日宣布，将另外两名俄罗斯个人列入制裁清单，美方认定他们通过网络手段盗取公民身份和金融信息。美国国务院宣布关闭俄罗斯在马里兰州和纽约州的两处办公场所，这两处场所被俄罗斯用于情报收集活动。

国务院也宣布将35名俄罗斯在美情报人员驱逐出境，他们被要求在72小时内离境。

白宫还宣布，美国国土安全部和联邦调查局将联合公布关于俄罗斯民事和军事情报部门网络活动的一些“非涉密”技术信息。上述举动旨在帮助美国网络服务商更好地识别、监控和瓦解俄罗斯发起的恶意网络攻击。

奥巴马表示，美方采取的上述措施是“必要”和“适当”的，俄罗斯对美恶意网络攻击、干预美国选举的做法伤害了美国利益，违反了既定的国际行为准则。未来美国将继续采取一系列回应措施，其中一些措施将不会对外公布。