马国虐佣女雇主被控企图谋杀

（联合早报网讯）马来西亚一妇女涉嫌虐待及刺伤她雇用的19岁印度尼西亚女佣，今天被控企图谋杀，但她不认罪，获准以2万令吉（约6400新元）及一名担保人保外候审。

根据马国刑事法典，企图谋杀一旦罪成，可被判坐牢20年或终身监禁。若受害者伤势严重有性命之忧，被告可被判死刑。

根据控状，被告罗兹达（43岁）于本月21日在雪兰莪州珍珠白沙罗的住家，企图用厨房刀具、晒衣架、不锈钢地拖及一把雨伞杀害女佣苏雅蒂，造成后者头部及手腿受伤，肺部也有内伤。

法官莫哈末嘉米尔同意让被告保释，但谕令她必须交出国际护照及每个月到临近警局报到，且保外期间不得接近受害者。法官择定此案明年2月7日过堂。

本月21日，在马国工作不到两周的印尼女佣苏雅蒂因不堪遭雇主虐待负伤逃跑，结果体力不支晕倒在沟渠边，被路人发现后送院及报警，进而揭发这起虐佣案。

苏雅蒂获救时全身伤痕累累、鼻青脸肿，双眼淤青肿的无法睁开。她向警方申诉遭被告以利器攻击，导致她头部及身体受伤，并称被告几乎每天都对她拳打脚踢，甚至还曾抓她的头猛撞墙。

事发当天，被告突然失控用刀刺伤她，她终于忍受不住，冒险从住家后院爬墙逃跑。被告当晚在律师陪同下向警方自首后被捕。