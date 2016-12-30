诈骗集团乱枪打鸟 骗取上钩者信用卡资料

（联合早报网讯）近来，马来西亚国内信用卡与扣账卡（Debit Card）遭盗刷案件层出不穷，诈骗集团随机转发信用卡或扣账卡消费确认简讯，利用民众情急之心，刷走民众信用卡或扣账卡内的金额。

蒲种金銮州选区第十四区居民代表委员会投诉部主任林华30日召开记者会揭露，他在28日上午近11时收到一封“银行”简讯，通知其在吉隆坡第二国际机场（KLIA2）以信用卡消费一个价值4500令吉（近1455新元）的手表。“简讯显示是由发卡‘银行’发出这封简讯……并指如果我没有消费，可拨打简讯内提供的电话，以作确认。”

他说，当其接收该简讯时，非常慌张，因此立即拨打简讯内提供的电话号码，以要求“银行”取消这笔消费。“当我打电话过去的时候，是一名巫裔男生接听，他的询问与作业方式和银行的如出一辙，如向我确认我的母亲名字、我的住所地址，以及与我相关的资讯。”“当他核实完我的身份后，便再跟我确认我的信用卡卡号、信用卡的截止日期与信用卡背后的安全码（CVV）。过后，他跟我说已经帮我处理好了，倘若在15分钟内再次收到银行发出的任何消费确认通知简讯，就不要去理它。”

马来西亚《光华日报》引述林华正说，果不其然，在与该名巫裔男子结束通话后，就再次收到银行发出的简讯通知。“但是，我越想越不对劲，我立即取出我的信用卡，查看卡后的银行电话号码，吊诡的是信用卡背后的电话号码与我刚刚拨打的电话号码竟然不同。”

当林华正述说其遭诈骗的过程时，其中一名的采访记者也表示，他在28日当天也接获一封一模一样的简讯，惟他本身未使用相关银行的信用卡或扣账卡，因此无多加理会。因此，林华正指出，诈骗集团是利用乱枪打鸟的方式，胡乱发送相关简讯，再看有哪些人会“上钩”。

林华正披露，当他致电银行后，工作人员说，每日有十起以上的信用卡或扣账卡遭盗刷的案件。他呼吁“民众在收到类似简讯时别心急，拿出信用卡背后所提供的电话号码，以向银行确认是否遭人盗刷。”