日本拒绝赞成G7对俄谴责声明

（联合早报网讯）多名七国集团（G7）外交消息人士30日透露，G7的欧美诸国首脑在12月初汇总针对在叙利亚内战激战区阿勒颇空袭医院和学校的阿萨德政府及其支援国俄罗斯的谴责声明时，曾要求日本首相安倍晋三也表示赞成，但日本政府最终拒绝。



日本共同社报道指，日方此举是由于担忧在日俄首脑会谈前刺激俄方，给北方四岛（俄罗斯称“南千岛群岛” ）领土谈判造成负面影响。

日本是今年的G7主席国，主办了5月的七国集团首脑会议（伊势志摩峰会）。有相关国家批评主席国在叙利亚陷于人道危机的情况下，优先本国利益、损害了G7谴责非人道灾难的合作姿态。

美国、英国、德国、法国、意大利、加拿大本月7日发表了一份声明，以切断向阿勒颇运输人道物资的道路导致“约20万市民得不到粮食及医药品供给”为由，谴责持续空袭的阿萨德政府。声明还将军事支援该政府的俄罗斯也作为谴责对象，并要求联合国针对战争犯罪展开调查，呼吁立即停战。

G7外交消息人士称，美国总统奥巴马、德国总理默克尔等六国首脑均赞同该声明。为展示G7的团结，公布数日前曾向日本政府要求安倍予以赞同，但被日方拒绝。

有外交消息人士指出，因俄总统普京即将访日，日方拒绝了赞成声明。该人士表示：“由于安倍未署名而成了G6声明，很失望。假如日本将来希望汇总谴责中国在南海活动的G7声明，可能难以得到其他国家的理解。”

日本政府高官明确表示：“通过德国收到希望予以赞成的要求，外务省和首相官邸进行了协商。即使日本加入，对叙利亚内战的大局势也不会有影响，所以只有这次选择了俄罗斯而不是欧美。”说明称考虑到北方四岛问题为主要议题的12月15、16日的日俄首脑会谈，优先了顾及俄方的政治考量。