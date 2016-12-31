印尼连城航空机师疑酒后失态 交通部发出警告

（联合早报网讯）印度尼西亚交通部在连城航空公司一名机师疑醉酒失态的视频广为传播后向航空公司发出警告。这名机师在醉酒状态下竟然通过了公司的安检系统，且在登机后还坚持要执飞航班。

连城航空公司（PT Citilink）是国营航空公司嘉鲁达（Garuda）的子公司。此事件发生在12月28日从泗水（Surabaya）飞往雅加达的一个航班上。路透社的报道说，连城航空的总裁艾伯特·布尔汉（Albert Burhan）和营运总裁哈迪诺托（Hadinoto Soedigno）已提出辞职。

相关视频资料显示，这名机师摇摇晃晃地通过安检；随后，他在机舱内语无伦次地向其他乘务人员解释，称他有能力执飞泗水至雅加达的这趟航班，乘客通过广播系统听到对话，舱内一片哗然，一些乘客还决定立即下飞机。

新华社引述连城航空公司在事发后发表的声明说，公司在泗水至雅加达航班客机起飞前强行撤下这名醉酒飞行员，随后将其开除。声明强调，这名飞行员忽视安全规定，有可能危及乘客和其他乘务人员的安全。不过，声明并未透露这名飞行员的姓名。

印尼交通部已向连城航空公司发出警告，要求其进行内部整顿。此外，印尼议会负责监督交通事务的委员会已要求连城航空公司调查涉事飞行员是否吸毒，同时要求连城航空公司对这名在未接受健康检查情况下就进入机舱的飞行员实施制裁。

连城航空公司总部设在雅加达，在运客机24架，每天执飞184架次航班。