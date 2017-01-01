悉尼一夜清理跨年庆典垃圾60吨

（联合早报网讯）悉尼1月1日凌晨出动了六支清扫队共135人，一夜之间将百万观众在跨年庆典留下的60吨垃圾清理清理完毕，清理工作总耗资29万澳元。

据中新网报道，清扫队配备了60辆卡车、清扫车、垃圾粉碎机，另外增设了100个移动垃圾桶。清理及废弃物服务队队长山姆·达达里奥是本届庆典清理队伍的一员。在午夜的烟花从悉尼海港大桥喷薄而出后仅几分钟内，该队伍便开始了长达九个小时的工作。

已在悉尼市政府工作了十几年的达达里奥说：“人们兴尽而返之时，我们的市政工作人员便开始不辞辛劳地把这座城市清理得纤尘不染，这让我们感到很有成就感。”达达里奥还表示，跨年庆典清理工作需要往常三倍的人力来完成。为了在元旦的第一缕曙光降临之时，展露悉尼原有井然有序的面貌，我们大家都合作得十分愉快。

悉尼市长摩尔高度赞扬了那些坚守岗位，彻夜辛劳的市政工作人员。她说：“庆典清理工作人员，让悉尼前滩在经过一夜狂欢、人们纷纷散去之后仍旧保持一尘不染，展露了其原有的美丽。”

31日午夜，共计百万观众在悉尼海港周边多处观望点共睹了跨年庆典这一盛事，2万颗烟花弹绽放于悉尼海港大桥桥身、800个焰火特效喷射于悉尼歌剧院贝壳形建筑顶端。据新南威尔士州旅游局统计，该庆典为本土经济创赢1.33亿澳元。

摩尔说：“本届庆典波澜壮阔的七彩烟花不负众望，又一次向世界人民证明了悉尼是人们跨年的最佳选择。我们的跨年庆典把最美的悉尼展现在了世界观众的面前，充分体现了这座城市多元化大融合的形象，为崭新的一年带来无限希望。”