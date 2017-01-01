游客峇淡岛穿共产标志T恤被扣

（联合早报网讯）在印度尼西亚峇淡岛，一名俄罗斯游客因为身穿印有共产主义标志的T恤而被当地人强行带到警察局，一名新加坡游客也因同样原因一度被拘留。

49岁俄罗斯男子利亚楚克（Igor Riabchuk）周六在峇淡岛市中心的纳柯亚区（Nagoya）行走时，突然被数名当地人挡住去路。这些人自称是一个名为“红贝雷帽司令部之子”（Children of the Red Beret Command）的组织成员，他们称利亚楚克身穿印有共产主义标志镰刀与斧头的T恤违反了印尼法律。

不谙英语和印尼语的利亚楚克听不懂这些人说什么，随后被众人七手八脚架到警察局。

廖内群岛警方发言人萨普托诺接受《雅加达时报》访问时说，警方是出于对利亚楚克的安全考量，而决定暂时扣留他。“他只会说俄语，所以搞不懂为什么会被那些人拦截。”

利亚楚克接受盘问时说，身上的T恤是在越南购买的，警方后来没收了T恤，并护送他回返酒店。萨普托诺说：“他只是一名游客，没有任何政治意图。”

较早前，一个名叫阿兹里（Azri Zulfarhan bin Kamsi）的新加坡男子也因为身穿印有共产主义标志的T恤而被峇淡岛军事指挥部拘留，T恤被没收后，他才被释放。

在印尼占碑省，当地一个居民在新年前夕身穿一件印有镰刀与斧头的红色T恤而当街被警察扣留。他说：“我当时是要去观赏新年庆祝活动，结果却沦落到警察局。”据了解，惹祸T恤是男子两周前在当地市集购买的。

上世纪60年代，印尼共产党政变未遂以及随后的反共屠杀一直是印尼社会挥之不去的阴影。印尼政府1966年解散印尼共产党，并颁布反对共产主义禁令，禁止任何传播共产主义的活动。