雪州巴生跨年活动烟花炸伤民众

（联合早报网讯）马来西亚雪兰莪州巴生市议会昨晚举办的跨年倒数活动发生意外，当局在燃放烟花时烟花箱突然爆炸，造成14名在场民众受伤，包括四名小孩，所幸所有伤者在治疗后已无大碍。

警方表示，巴生市议会并没有为这场跨年活动申请燃放烟花准证，因此警方将介入调查此事。

巴生市议会主席莫哈末亚希发表文告说，市议会这个周末举行为期三天的嘉年华会，而跨年倒数活动及燃放烟火是节目之一，不料发生意外，他为此向民众道歉。

他表示，市议会将承担所有伤者的医药费，并成立内部调查队彻查此事。

此外，巴生市议员严玉梅表示，根据当局初步了解，出事的烟花箱在地面爆炸，导致烟花乱窜，伤及民众。

意外发生后，在场候命的救护人员即刻向伤者施予援手，其中七人伤势较轻，在现场包扎即可，其余伤势较重者被送往巴生中央医院接受治疗，之后获准出院。

巴生市议会的跨年倒数活动昨晚在班达马兰大草场举行，吸引约1.5万人参与。午夜12时迎接2017年到来的那一刻，主办当局在大草场中央燃放烟花，周围拉起黄色警戒线，民众在300米外欣赏烟花表演。

烟花刚开始正常升空，但烟花箱不知何故突然爆炸，烟花向四面八方乱射，民众到处窜逃，小孩吓得大哭，场面混乱，一些人脚部被烟花炸伤，一些则头部被灼伤。