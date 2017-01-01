韩下届大选潜在候选人 文在寅支持率最高

（联合早报网讯）民调显示，韩国多名潜在总统候选人中，最大在野党共同民主党前党首文在寅的支持率最高。不管下届大选是两强相斗还是三足鼎立格局，文在寅的支持率都领先刚刚卸任的联合国前秘书长潘基文10个百分点以上。

韩联社和KBS电视台共同委托民调机构Korea Research进行的民调显示，文在寅的支持率最高，为21.6%，其后依次是潘基文（17.2%）、民主党所属的城南市长李在明（11.4%），第二大在野党国民之党前党首安哲秀和忠清南道知事安熙正各以4.6%共同排名第四。

调查假设潘基文作为保守阵营候选人参选，与文在寅进行竞争，文在寅的支持率为42.9%，潘基文为30.7%，另有26.4%的应答者持保留态度。

在李在明与潘基文的假象对决中，李在明的支持率为40.3%，领先潘基文(30.2%)10.1个百分点，另有29.4%持保留态度。

在安哲秀与潘基文的假象对决中，安哲秀和潘基文的支持率分别为31.6%和30.4%，差距在误差范围内,另有38.1%持保留态度。

另一方面，假设潘基文作为保守阵营候选人参选，与安哲秀和民主党候选人进行三方对决，结果显示，不管民主党候选人是文在寅还是李在明，民主党候选人的支持率都大幅领先。

若文在寅代表民主党参加大选，文在寅支持率为39.4%，潘基文为27.5%，安哲秀为12.1%，21.0%持保留态度。若李在明作为民主党代表参加大选，李在明支持率为33.7%，潘基文为27.3%，安哲秀为14.7%，24.4%持保留态度。

数据显示，李在明虽领先潘基文，但两者差距小于文在寅与潘基文的差距。

此次调查于去年12月28-29日针对全国2022名成年人进行，可信度为95%，误差范围为±2.2个百分点。