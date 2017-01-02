中日邦交45周年 日要通过中日韩峰会缓解关系

（联合早报网讯）2017年是中国与日本邦交正常化45周年，为改变中日关系持续低迷状态，日本方面希望通过中日韩三国峰会机会，促成与中国峰会或访问中国。

法广网站报道，日本政府拟于2月10日前后在东京召开日中韩三国首脑会谈，已就此向中韩征求意见。虽因韩国政局混乱而放弃了在2016年年内举行的计划，但日本希望尽早举行以强化三国的经济合作，并以此推动于正值日中邦交正常化45周年的2017年，在下任主席国中国举行三国会谈。日方希望借机实现首相安倍晋三访华并与中国国家主席习近平举行会谈，力争缓和日中在东海问题上的对立。

如果会谈能够实现，日本政府计划提议在反恐、防灾和环境领域深化合作。从2008年起，日中韩首脑会谈由三国轮流主办，日本曾举办过2008年和2011年的两届会议。安倍2016年11月在秘鲁与习近平会谈时，曾邀请李克强尽早访日。

日本政府认为如果临近预计于秋季召开的五年一度的中国共产党全国代表大会，中国将难以采取对日和睦姿态。因此日方希望尽早结束三国峰会，将接力棒交给下任主席国中国，为安倍实现第二届安倍政府诞生后的第三次访华做好铺垫。

据报道，安倍重视的是直接与被认为在中国权力基础已稳固的习近平进行会谈。安倍此前分别于2014年和2016年前往担任国际会议主席国的中国，并与习近平会谈。双方同意致力于缓和在尖阁诸岛即中国称钓鱼岛问题上的对立。